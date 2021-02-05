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    Главная / Торги / Поставка проката трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Поставка проката трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2021 10:0005.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173721Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173721

    Наименование закупки

    Поставка проката трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 09:41

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Согласие_обработки.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Особые_условия.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка проката трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.02.2021 10:00 GMT +305.02.2021 10:0005.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173721Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проката трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба Ц 50х3.5ММ ГОСТ 3262-75 125-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006"

    Кол-во: 78.000

    "Позиция 2"

    "Труба Ц 25х2.8ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.046

    "Позиция 3"

    "Труба Ц 32х3.2ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 4"

    "Труба 159х6ММ 09Г2С ГОСТ 20295-85"

    Кол-во: 1.100

    "Позиция 5"

    "Труба 57х4ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.620

    "Позиция 6"

    "Труба медная к кондиционеру 1/4" 15М"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 7"

    "Трубка медная 3/8" 9ММ 0.72ММ 15М ASTM"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Труба медная 1/2'' 15М 12.7ММ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 9"

    "Труба медная к кондиционеру 1/4" 15М"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Трубка медная 3/8" 9ММ 0.72ММ 15М ASTM"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Труба 45х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 12"

    "Труба 219х7ММ Вст3сп ГОСТ 10704-91 ГОСТ 380-05 ТУ 1394-015-05757848-2011"

    Кол-во: 0.130

    "Позиция 13"

    "Труба 159х7ММ 20 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 14"

    "Труба 114х5ММ В 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 15"

    "Труба 15х2.5ММ 20 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.060

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