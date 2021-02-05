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Наименование закупки
Поставка проката трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 09:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Контактный телефон
+7 34675 6-57-59
Факс
+7 34675 6-57-02
Адрес электронной почты
U.Anikina@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аникина Ульяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Поставка проката трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2021 10:00 GMT +305.02.2021 10:0005.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173721Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проката трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Кол-во: 78.000
Кол-во: 0.046
Кол-во: 0.055
Кол-во: 1.100
Кол-во: 0.620
Кол-во: 120.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.130
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.060
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