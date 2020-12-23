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    Главная / Торги / Поставка журналов учета движения путевых листов и журналов регистрации предрейсового контроля для Ставропольского филиала

    Поставка журналов учета движения путевых листов и журналов регистрации предрейсового контроля для Ставропольского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173716Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173716

    Наименование закупки

    Поставка журналов учета движения путевых листов и журналов регистрации предрейсового контроля для Ставропольского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 12:20

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика.docx

    Журнал_регистрации_предрейсового_контроля___разворот.jpg

    Журнал_учета_движения_путевых_листов__разворот.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Malysheva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышева Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка журналов учета движения путевых листов и журналов регистрации предрейсового контроля для Ставропольского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 16:00 GMT +323.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173716Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка журналов учета движения путевых листов и журналов регистрации предрейсового контроля для Ставропольского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова,19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал учета движения путевых листов А4 картон/бумага 80Г/М2 альбомная ориентация 100ЛИСТ 1+1"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Журнал регистрации результатов предрейсового контроля (по образцу) картон/ бумвинил/ бумага офсетная 65Г/М2 книжная ориентация 100ЛИСТ переплет обрезной ГОСТ 4.482-87"

    Кол-во: 12.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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