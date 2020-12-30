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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173714Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173714

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 14:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 3532 73-32-59

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    u.denga@ovch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синегрибов Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 00:00 GMT +330.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173714Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    998 458,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Поставка Товара производится Поставщиком в течение срока действия договора на основании поданной Покупателем заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поковка стальная ст40Х Гр.II 520х390ММ 380ММ ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 290.000

    "Позиция 2"

    "Поковка стальная ст45 Гр.II 520х420ММ 50ММ ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 290.000

    "Позиция 3"

    "Поковка стальная ст35 Гр.II 520х220ММ 60/100ММ ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 219.000

    "Позиция 4"

    "Круг стальной горячекатаный 90ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 5"

    "Круг стальной горячекатаный 90ММ Ст20 ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 129.000

    "Позиция 6"

    "Круг стальной горячекатаный 75ММ 35 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 93.000

    "Позиция 7"

    "Круг стальной горячекатаный 60ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 196.000

    "Позиция 8"

    "Круг стальной 155ММ ст.40ХН ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 238.000

    "Позиция 9"

    "Круг стальной горячекатаный 150ММ 40Х ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 185.000

    "Позиция 10"

    "Круг стальной горячекатаный 150ММ 30ХМА ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 67.000

    "Позиция 11"

    "Круг стальной горячекатаный 130ММ 30Х13 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Круг стальной горячекатаный 95ММ 40Х ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 13"

    "Круг стальной горячекатаный 80ММ 40Х ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Лист 40х2500х4500 ГОСТ 19903-2015 Ст3 ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 3533.000

    "Позиция 15"

    "Лист 16х600х1500 ГОСТ 19903-2015 09Г2С-св-2 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 113.000

    "Позиция 16"

    "Лист 14х300х300 ГОСТ 19903-2015 Ст3 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Труба 32х3.2ММ 20 ГОСТ 3262-75 ГОСТ1050-88"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Труба ВГП 73х11ММ 20 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 19"

    "Труба насосно-компрессорная 89х6.5-Д ГОСТ 633-80"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 20"

    "Труба 114х9ММ В 35 ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 109.000

    "Позиция 21"

    "Труба 450х25ММ В 35 ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 22"

    "Труба профильная квадратная 80х80х3ММ В20 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13633-86"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 23"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 40Х 24ММ ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Шестигранник стальной горячекатаный Ст.35 32ММ ГОСТ 1050-88 ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 25"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 40Х 46ММ ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Круг БрАЖ9-4 65ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 4.000

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