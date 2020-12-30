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Наименование закупки
Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 14:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 3532 73-32-59
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
u.denga@ovch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синегрибов Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.12.2020 00:00 GMT +330.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173714Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ
Начальная цена
998 458,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Поставка Товара производится Поставщиком в течение срока действия договора на основании поданной Покупателем заявки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 290.000
Кол-во: 290.000
Кол-во: 219.000
Кол-во: 84.000
Кол-во: 129.000
Кол-во: 93.000
Кол-во: 196.000
Кол-во: 238.000
Кол-во: 185.000
Кол-во: 67.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3533.000
Кол-во: 113.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 109.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 1.000
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