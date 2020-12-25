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Наименование закупки
Поставка запасных частей на автотранспортные средства ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПЕЖО для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 12:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-37
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
naa@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Налетов Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей на автотранспортные средства ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПЕЖО для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 08:00 GMT +325.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173713Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на автотранспортные средства ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПЕЖО для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
278 417,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с момента приемки товара на складе Грузополучателя и относящихся к данному товару оригиналов первичных документов оформленных надлежащим образом (товарная накладная ф.ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Поставка осуществляется самостоятельно Покупателем, со склада, указанного в пункте 4.2. Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Кол-во: 16.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
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