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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на автотранспортные средства ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПЕЖО для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Поставка запасных частей на автотранспортные средства ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПЕЖО для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173713Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173713

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на автотранспортные средства ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПЕЖО для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 12:53

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Документация_для_проверки_благонадежности_Поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-37

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    naa@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Налетов Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей на автотранспортные средства ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПЕЖО для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 08:00 GMT +325.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173713Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на автотранспортные средства ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПЕЖО для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    278 417,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с момента приемки товара на складе Грузополучателя и относящихся к данному товару оригиналов первичных документов оформленных надлежащим образом (товарная накладная ф.ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Поставка осуществляется самостоятельно Покупателем, со склада, указанного в пункте 4.2. Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Накладка тормозная передняя ЛиАЗ 5256-3501105"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Фильтр воздушный ЛиАЗ 7405-1109560"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Фильтр топливный ЛиАЗ 740-1117040"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть Фильтр масляный ЛиАЗ 5340-1012075-02"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Барабан тормозной ЛиАЗ 22-3502070"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть Подшипник передней ступицы ЛиАЗ 7312"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Запчасть Подшипник задней ступицы ЛиАЗ 6-75020/А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть Крестовина карданного вала ЛиАЗ 53205-2201025"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Запчасть Палец рулевого наконечника ЛиАЗ 5256-3414065"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Запчасть Стекло ветровое правое ЛиАЗ 5256-5206010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Запчасть Педаль газа ЛиАЗ 71030N027SN34"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Запчасть Стекло фары ЛиАЗ 8702.3711-201"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Запчасть Втулка реактивной штанги ЛиАЗ 5256-2919124"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 14"

    "Запчасть Гайка колесная ЛиАЗ 459.5651716"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Запчасть Энергоаккумулятор ЛиАЗ BY-9225"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Запчасть Амортизатор люка моторного отсека ЛиАЗ 040.091-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Запчасть РК разжимного механизма ЛиАЗ 5256-3501110"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Запчасть Распылитель форсунок ЛиАЗ 35.11112112"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Запчасть Накладка тормозная передняя/задняя НЕФАЗ 018.01.3341.013Я-01"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 20"

    "Запчасть Фильтр воздушный НЕФАЗ 7405-1109560"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 21"

    "Запчасть Фильтр топливный НЕФАЗ FF-5485"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 22"

    "Запчасть Фильтр масляный НЕФАЗ LF16015"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Запчасть Ремень поликлиновый НЕФАЗ 740.20-1307170"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Запчасть Манжета задней ступицы колеса НЕФАЗ 53205-3104040-10"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Запчасть Пыльник рычага КПП НЕФАЗ 5299-5130031"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Запчасть Колодки тормозные НЕФАЗ 6520-3501090"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Запчасть Амортизатор НЕФАЗ 50.6.2905006"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Запчасть Стекло ветровое НЕФАЗ 5299-5203011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Запчасть Крестовина карданного вала НЕФАЗ 5320-2205025"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Ремень безопасности трехточечный с инерционной катушкой и автоматической регулировкой длины ленты DC-3000A-3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Ремень безопасности двухточечный инерционный 2406"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Наконечник рулевой НЕФАЗ-5299 180-3414063"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Диск тормозной передний 4249K2 Peugeot Boxer"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Подшипник ступицы передней наружный R141.45 Peugeot Boxer SNR"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Подшипник ступицы задней наружный 43-29046-SX Peugeot Boxer Stellox"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Колодки тормозные передние Peugeot Boxer, Fiat Ducato R-15 LP1992 Delphi"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Колодки тормозные задняя Iberis Peugeot Boxer IB153023"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Стекло автомобильное ветровое 8116SV Peugeot Boxer"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Стойка амортизатора передняя Peugeot Boxer 314708 Sachs"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Амортизатор передний V2132 Peugeot Boxe Monroe"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Опора шаровая нижняя левая/правая Peugeot Boxer,Citroen Jumper,Fiat Ducato TRW JBJ741"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Диск колесный 5401P8 PSA Peugeot Boxer 6.0Jх15/5х118"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Фильтр топливный Peugeot/Citroen 1606267680"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 44"

    "Шланг тормозной задний BH-P3713R Peugeot Boxer"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 45"

    "Фильтр масляный Peugeot/Citroen 1109.CL"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 46"

    "Световозвращатель ST-552-14D1N Peugeot Boxer"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 47"

    "Наконечник рулевой тяги Peugeot Boxer,Citroen Jumper,Fiat Ducato правый TRW JTE1140"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Фильтр воздушный Peugeot/Citroen 16 064 026 80"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Диск тормозной задний Peugeot Boxer R-15 "Valeo" 197.023"

    Кол-во: 2.000

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