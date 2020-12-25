Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с момента приемки товара на складе Грузополучателя и относящихся к данному товару оригиналов первичных документов оформленных надлежащим образом (товарная накладная ф.ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Поставка осуществляется самостоятельно Покупателем, со склада, указанного в пункте 4.2. Договора.