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    Главная / Торги / Поставка консервов рыбных для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка консервов рыбных для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173712Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173712

    Наименование закупки

    Поставка консервов рыбных для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 13:21

    Документация процедуры

    Договор_ЕП_КИМ.doc

    Задание_заказчика_консервы_рыбные_Ямальское_УООП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34949 3-95-59 доб. 211

    Факс

    Адрес электронной почты

    yurist.nugt@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Тамара Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка консервов рыбных для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173712Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка консервов рыбных для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    908 372,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629740, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, Ямбургское ГКМ - продовольственный склад "Ямбург" ; Склад 629730, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым 2 (второй) проезд. Склад № 23 г. НадымРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпроты в масле Фортуна 150Г жестяная банка"

    Кол-во: 1848.000

    "Позиция 2"

    "Шпроты в масле Рыбная Держава 160Г железная банка"

    Кол-во: 1848.000

    "Позиция 3"

    "Консервы икра окуня Рыбная держава 125Г железная банка с ключом"

    Кол-во: 528.000

    "Позиция 4"

    "Консервы икра минтая Рыбная держава 125Г железная банка с ключом"

    Кол-во: 528.000

    "Позиция 5"

    "Консервы икра трески Рыбная держава 125Г железная банка с ключом"

    Кол-во: 528.000

    "Позиция 6"

    "Сардина в масле натуральная Рыбная держава 240Г жестяная банка с ключом"

    Кол-во: 1042.000

    "Позиция 7"

    "Консервы сардина в томатном соусе Фаворит 240Г железная банка"

    Кол-во: 1944.000

    "Позиция 8"

    "Консервы тунец натуральный ДМ Продукт 240Г железная банка"

    Кол-во: 1008.000

    "Позиция 9"

    "Консервы Сайра с добавлением масла Фаворит 240Г железная банка"

    Кол-во: 1920.000

    "Позиция 10"

    "Консервы фрикадельки из частиковых рыб в томатном соусе Фаворит 240Г железная банка"

    Кол-во: 528.000

    "Позиция 11"

    "Консервы горбуша натуральная Фортуна 240Г железная банка"

    Кол-во: 840.000

    "Позиция 12"

    "Консервы Скумбрия натуральная с добавлением масла Фортуна 240Г железная банка"

    Кол-во: 840.000

    "Позиция 13"

    "Консервы скумбрия в томатном соусе Фаворит 240Г железная банка"

    Кол-во: 504.000

    "Позиция 14"

    "Консервы рыбные из печени трески Примрыбснаб 240Г железная банка"

    Кол-во: 1272.000

    "Позиция 15"

    "Консервы килька в томатном соусе Фаворит 240Г железная банка"

    Кол-во: 1728.000

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