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    Главная / Торги / Поставка стройматериалов для Калининградского филиала ЗнП №2193

    Поставка стройматериалов для Калининградского филиала ЗнП №2193

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 01:0014.01.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173705Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173705

    Наименование закупки

    Поставка стройматериалов для Калининградского филиала ЗнП №2193

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 11:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (4012) 550319

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    e.s.volkova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Елена Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стройматериалов для Калининградского филиала ЗнП №2193

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.01.2021 01:00 GMT +314.01.2021 01:0014.01.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173705Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стройматериалов для Калининградского филиала ЗнП №2193

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, 236039, г. Калининград, ул. Багратиона, д. 111, Бондаренко Маргарита Робертовна, 8 4012 550 711, +7 921 100 52 72Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 15 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО – СБИС или ДИАДОК

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная железобетонная ПД-6 B1750 x L2500 x H220мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Плитка тротуарная 200x100x50мм"

    Кол-во: 5.000

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