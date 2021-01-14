Поставка стройматериалов для Калининградского филиала ЗнП №2193

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по факту поставки в течение 15 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО – СБИС или ДИАДОК