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    Главная / Торги / Поставка настольных ламп, сейфа, магнитно-маркерных досок и сервисного пылесоса для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Поставка настольных ламп, сейфа, магнитно-маркерных досок и сервисного пылесоса для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173704Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173704

    Наименование закупки

    Поставка настольных ламп, сейфа, магнитно-маркерных досок и сервисного пылесоса для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 12:00

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка настольных ламп, сейфа, магнитно-маркерных досок и сервисного пылесоса для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173704Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка настольных ламп, сейфа, магнитно-маркерных досок и сервисного пылесоса для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    62 874,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 13, лит. ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник лампа настольный сенсорный светодиодный Эра NL-453 9ВТ 220В 675ЛМ LED 350ММ черный Китай"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Пылесос для оргтехники 3M Field Service Vacuum Cleaner 497AB 220В 1009776 Katun"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр для пылесоса Katun/SCS 3М Type 2 Katun США"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр тонкой очистки для пылесоса Katun/SCS 3М Type 1 Katun США"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Доска офисная магнитно-маркерная Attache алюминиевая рама лаковое покрытие 100х150СМ поворотная полочка для маркеров, крепления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Сейф мебельный Aiko TM-63Т EL металл 630х440х355ММ 34КГ электронный коричневый Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Доска офисная магнитно-маркерная Attache Economy алюминиевая рама лаковое покрытие 120х180СМ с полочкой для маркеров и пластиковыми кронштейнами"

    Кол-во: 1.000

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    1
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