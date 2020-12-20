Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка стандартных образцов вязкости для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка стандартных образцов вязкости для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173702Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173702

    Наименование закупки

    Поставка стандартных образцов вязкости для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 11:41

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-48

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    shestakovalp@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шестакова Людмила Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стандартных образцов вязкости для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2020 20:00 GMT +320.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173702Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стандартных образцов вязкости для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    309 476,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный стандартный образец вязкости N 0.8 CANNON-9727-C15 500МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Государственный стандартный образец вязкости N 1.0 CANNON-9727-C20 500МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Государственный стандартный образец вязкости N 2 CANNON-9727-C22 500МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Государственный стандартный образец вязкости S 3 CANNON-9727-C25 500МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Государственный стандартный образец вязкости S 6 CANNON-9727-C30 500МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Государственный стандартный образец вязкости N 10 CANNON-9727-C32 500МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Государственный стандартный образец вязкости N 26 CANNON-9727-C36 500МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Государственный стандартный образец вязкости S 20 CANNON-9727-C35 500МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Государственный стандартный образец вязкости N 35 CANNON-9727-C37 500МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Государственный стандартный образец вязкости S 60 CANNON-9727-C40 500МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Государственный стандартный образец вязкости N 100 CANNON-9727-C42 500МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Государственный стандартный образец вязкости N 140 CANNON-9727-C43 500МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Государственный стандартный образец вязкости S 200 CANNON-9727-C45 500МЛ"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 264361
    "Поставка химических реагентов и дезинфицирующих средств для бассейна для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"
    "Поставка химических реагентов и дезинфицирующих средств для бассейна для нужд филиала ООО...
    264361
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    427 185
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264170
    Поставка лако-красочных материалов для транспортно-буксирного судна "Нептун" для нужд ООО "Газпром флот" в 2022 году (35)
    Поставка лако-красочных материалов для транспортно-буксирного судна "Нептун" для нужд ООО...
    264170
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264025
    Поставка химических реактивов
    Поставка химических реактивов
    264025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 264138
    Поставка газовых смесей для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Поставка газовых смесей для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    264138
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263431
    Поставка ГСО пористости и проницаемости горных пород
    Поставка ГСО пористости и проницаемости горных пород
    263431
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263427
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    263427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 89631
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    89631
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 00:00(GMT+03:00)
    223 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83098
    119-18 Стрижов ЛКМ-2
    119-18 Стрижов ЛКМ-2
    83098
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    121 183
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить