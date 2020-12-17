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    Главная / Торги / Набор для мытья полов, щетки для пола, Коми, ЗнП 1312

    Набор для мытья полов, щетки для пола, Коми, ЗнП 1312

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 12:0017.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173701Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173701

    Наименование закупки

    Набор для мытья полов, щетки для пола, Коми, ЗнП 1312

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 11:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8182) 65-52-01

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Каранина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Набор для мытья полов, щетки для пола, Коми, ЗнП 1312

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 12:00 GMT +317.12.2020 12:0017.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173701Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Набор для мытья полов, щетки для пола, Коми, ЗнП 1312

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 160Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор для мытья полов Vileda УльтраСпид Мини"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Щетка для пола 290мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Щетка для пола 600мм"

    Кол-во: 10.000

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