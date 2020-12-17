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Наименование закупки
Лежак ремонтный подкатной TR6452A 1020x425x110мм, для Коми, ЗнП 1312
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 11:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8182) 65-52-01
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Каранина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лежак ремонтный подкатной TR6452A 1020x425x110мм, для Коми, ЗнП 1312
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2020 12:00 GMT +317.12.2020 12:0017.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173694Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лежак ремонтный подкатной TR6452A 1020x425x110мм, для Коми, ЗнП 1312
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 160Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 2.000
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