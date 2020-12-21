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    Главная / Торги / Комплектующие для спуска КЛК

    Комплектующие для спуска КЛК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 06:0021.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173692Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173692

    Наименование закупки

    Комплектующие для спуска КЛК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 10:30

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплектующие для спуска КЛК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 06:00 GMT +321.12.2020 06:0021.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173692Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие для спуска КЛК

    Начальная цена

    217 780,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 дней с момента поставки Товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 дней с момента поставки Товара и предоставления оригиналов документов. Работа по гарантийному письму.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец колонный 180х21 с американской трапецеидальной резьбой 8.25-4.0 ACME-2G"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Развертка сборная регулируемая ручная с цилиндрическим хвостовиком 50-53ММ для обработки предварительно просверленных или зенкерованных отверстий ТУ 2-035-478-76"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ключ динамометрический Ombra A90014 1/2"DR 50-350Нм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Труборез с хомутной защелкой Reed H21/2S 32-76 419ММ 3.3КГ"

    Кол-во: 1.000

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