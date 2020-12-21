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    Главная / Торги / Поставка алкогольной продукции

    Поставка алкогольной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173685Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173685

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 10:05

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 11:00 GMT +321.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173685Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции

    Начальная цена

    106 034,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме на основании счёта Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, расчет производится в течение 20 (двадцати) дней с момента поставки Товара на склад Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коньяк Сордис Три звездочки 3 года 40ПРОЦ 0.5Л Россия ООО "Сордис""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Российское шампанское Абрау-Дюрсо белое брют 10.5-13ПРОЦ бутылка с корковой пробкой 0.75Л ЗАО "Абрау-Дюрсо""

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Вино игристое Шато Тамань белое брют 10-12.5ПРОЦ бутылка 0.75Л ООО "Кубань-Вино" (ЗГУ "Кубань.Таманский полуостров") Россия"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 4"

    "Вино красное сухое Каберне Совиньон Мерло Кюве защищенного географического указания 14.4ПРОЦ 0.75Л бутылка ООО "Мысхако""

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 5"

    "Вино белое сухое Совиньон Семильон Кюве защищенного географического указания 13.2ПРОЦ бутылка 0.75Л ООО "Мысхако""

    Кол-во: 60.000

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