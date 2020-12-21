Поставка фильтров для лаборатории хроматографических исследований

Поставка гильз и термометров для комплектации объекта "Обустройство площадки куста № 2050 для пробной эксплуатации скважины № 20500 с целью поддержания пластового давления в нефтяной залежи пласта БУ 11 третьего опытного участка УНКГМ и давления в системе бескомпрессорного газлифта НП-2"