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    Главная / Торги / Поставка фильтров для лаборатории хроматографических исследований

    Поставка фильтров для лаборатории хроматографических исследований

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173682Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173682

    Наименование закупки

    Поставка фильтров для лаборатории хроматографических исследований

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 10:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 3452 28-68-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Rakhimov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рахимов Сергей Ильтузярович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров для лаборатории хроматографических исследований

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173682Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров для лаборатории хроматографических исследований

    Начальная цена

    585 390,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625019, город Тюмень, ул. Воровского, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 дней после поставки товара на склад покупателя, доставка до склада покупателя по адресу: город Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр 20.0-01 для очистки воздуха от органических примесей"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр 20.0-02 для очистки газа-носителя от кислорода"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр комбинированный 20.0-03"

    Кол-во: 3.000

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