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    Главная / Торги / Услуги по продлению неисключительных прав использования баз данных ЭС «Госфинансы», КСС «Система Кадры» для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Услуги по продлению неисключительных прав использования баз данных ЭС «Госфинансы», КСС «Система Кадры» для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 00:0021.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173679Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173679

    Наименование закупки

    Услуги по продлению неисключительных прав использования баз данных ЭС «Госфинансы», КСС «Система Кадры» для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 09:32

    Документация процедуры

    ТЗ.PDF

    Расчет.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлыстова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по продлению неисключительных прав использования баз данных ЭС «Госфинансы», КСС «Система Кадры» для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 00:00 GMT +321.12.2020 00:0021.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173679Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по продлению неисключительных прав использования баз данных ЭС «Госфинансы», КСС «Система Кадры» для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Начальная цена

    141 171,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 15 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое сопровождение при эксплуатации программного продукта"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Техническое сопровождение при эксплуатации программного продукта"

    Кол-во: 1.000

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