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Наименование закупки
Услуги по продлению неисключительных прав использования баз данных ЭС «Госфинансы», КСС «Система Кадры» для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 09:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
+7 8313 28-52-27
Факс
Адрес электронной почты
tbcsek@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хлыстова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по продлению неисключительных прав использования баз данных ЭС «Госфинансы», КСС «Система Кадры» для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 00:00 GMT +321.12.2020 00:0021.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173679Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по продлению неисключительных прав использования баз данных ЭС «Госфинансы», КСС «Система Кадры» для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
Начальная цена
141 171,33
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова, д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 15 банковских дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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