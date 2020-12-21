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Наименование закупки
ТГСтаврополь поставка посуды кухонной (20218068)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 10:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 928 339-01-67
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Renev_A_M@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ренев Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТГСтаврополь поставка посуды кухонной (20218068)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173677Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТГСтаврополь поставка посуды кухонной (20218068)
Начальная цена
231 909,82
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Восточная 5а, База №1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями договора, доставка за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
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