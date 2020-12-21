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    Главная / Торги / ТГСтаврополь поставка посуды кухонной (20218068)

    ТГСтаврополь поставка посуды кухонной (20218068)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173677Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173677

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь поставка посуды кухонной (20218068)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 10:17

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 928 339-01-67

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Renev_A_M@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ренев Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь поставка посуды кухонной (20218068)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173677Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь поставка посуды кухонной (20218068)

    Начальная цена

    231 909,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Восточная 5а, База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картофелемялка RGS-QR-060 нержавеющая сталь 600х450ММ кт373"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Салатник круглый Принц 300МЛ 158 фарфор твердый белый ИСТ 03.300 ГОСТ 28390-89 ООО "Башкирский фарфор" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Чашка чайная Принц фарфор твердый 190МЛ 158ММ белая ИЧШ 03.190 ООО "Башкирский фарфор""

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 4"

    "Чашка чайная Принц фарфор твердый 190МЛ 158ММ белая ИЧШ 03.190 ООО "Башкирский фарфор""

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Стакан old fashion Венеция стекло 200МЛ 76ММ 78ММ прозрачный 03с952-36 Россия ООО "Опытный стекольный завод" ГОСТ 30407-96"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Стакан old fashion Венеция стекло 200МЛ 76ММ 78ММ прозрачный 03с952-36 Россия ООО "Опытный стекольный завод" ГОСТ 30407-96"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Стакан old fashion Венеция стекло 200МЛ 76ММ 78ММ прозрачный 03с952-36 Россия ООО "Опытный стекольный завод" ГОСТ 30407-96"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Стакан old fashion Венеция стекло 200МЛ 76ММ 78ММ прозрачный 03с952-36 Россия ООО "Опытный стекольный завод" ГОСТ 30407-96"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Чайник заварочный Принц фарфор твердый 750МЛ белый ИЧК 03.750 ГОСТ 28390-89 ООО "Башкирский фарфор" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Чайник заварочный Принц фарфор твердый 1200МЛ белый ИЧК 03.1200 ГОСТ 28390-89 ООО "Башкирский фарфор" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Доска разделочная полипропилен 500х350х18ММ синяя"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Доска разделочная полипропилен 500х350х18ММ красная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Доска разделочная полипропилен 500х350х18ММ желтая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Доска разделочная полипропилен 500х350х18ММ зеленая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Доска разделочная полипропилен 500х350х18ММ коричневая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Кувшин Arcoroc E7255 стекло 1Л;ДМ3 190х150х4ММ прозрачный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Нож Icel TECHNIC 300/420ММ нержавеющая сталь пластиковая ручка для рыбы 271.8621.30 Португалия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Нож поварской Luxstahl Master XF-POM116 150ММ сталь пластиковая ручка кт1635"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Нож поварской Luxstahl Master XF-POM117 200ММ сталь пластиковая ручка с тройной проклепкой кт1636"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Овощерезка Borner Classic 100-2 металл/ пластик с плододержателем"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Чашка чайная Collage фарфор 220МЛ 80х70ММ белая с блюдцем (чайная пара)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Поднос прямоугольный Cambro 1418CT Brown пластик прорезиненный 460х360х30ММ коричневый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Сахарница с дозатором Proff Cuisine стекло 160МЛ прозрачный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Сито Regent inox нержавеющая сталь 250ММ 1926419"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Скалка с вращающимися ручками бук 500ММ ГОСТ Р 56071-2014 Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Сковорода Века Energy 260ММ алюминий литой с антипригарным покрытием 2343892"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Сковорода Luxstahl C24131 260ММ 50ММ нержавеющая сталь, антипригарное покрытие кт109 тройное дно, для индукционной плиты"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Сковорода блинная Нева-Металл посуда Титан II 200ММ алюминий литой 9220 АО "НМП" ГОСТ Р 51162-98"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Сковорода Luxstahl 400ММ нержавеющая сталь кт123 антипригарное покрытие металлическая ручка ГОСТ 27002-86"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Сотейник Luxstahl нержавеющая сталь 240ММ 140ММ 6.3Л тройное дно кт1746"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Сотейник Luxstahl нержавеющая сталь 180ММ 110ММ 3Л тройное дно кт1278"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Стакан хайбол ОСЗ Ода стекло 230МЛ 62ММ 125ММ прозрачный 1256/0055 ГОСТ 30407-96"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 33"

    "Тарелка глубокая Принц фарфор 1 сорт белый 225ММ ИТГ 03.225 ГОСТ 28390-89 ООО "Башкирский фарфор""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 34"

    "Терка четырехгранная нержавеющая сталь 230ММ 93-AC-GR-22, 6755"

    Кол-во: 10.000

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