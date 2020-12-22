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    Главная / Торги / Поставка технических газов

    Поставка технических газов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173666Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173666

    Наименование закупки

    Поставка технических газов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 13:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-36-25

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    m.staroverov@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Староверов Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173666Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    213 161,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург» / 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Азот газообразный ОСЧ 2 сорт 99.996ПРОЦ 40Л; ДМ³ обменная тара ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 114.000

    "Позиция 2"

    "Азот газообразный ОСЧ 1 сорт 99.999ПРОЦ 40Л; ДМ³ 5.7М³ обменная тара без освидетельствования ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Азот газообразный ОСЧ 1 сорт 99.999ПРОЦ 5Л; ДМ³ 0.71М³ обменная тара без освидетельствования ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Аргон газообразный высокой чистоты 40Л (6,2м3) 99.998% ТУ 2114-005-00204760-99 обменная тара"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 5"

    "Аргон газообразный 40Л (6,2м3) 99.993% сорт высший ГОСТ 10157-79 обменная тара"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 6"

    "Углекислота жидкая (в баллонах) 24КГ баллон 40л с наполнением 24 кг ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 7"

    "Двуокись углерода сжиженная высший сорт 5Л 3КГ 99.8ПРОЦ ГОСТ 8050-85 обменная тара"

    Кол-во: 4.000

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