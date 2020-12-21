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Наименование закупки
Поставка виброизмерительной аппаратуры для ГТЭС Чаяндинского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 14:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-12-67
Адрес электронной почты
Kadesnikova.AN@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадесникова Александра Николаевна
Место рассмотрения заявок
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка виброизмерительной аппаратуры для ГТЭС Чаяндинского НГКМ
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173662Дата и время окончания срока приема заявок
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173662Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Предмет договора
Поставка виброизмерительной аппаратуры для ГТЭС Чаяндинского НГКМ
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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