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    Главная / Торги / Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173659Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173659

    Наименование закупки

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 07:21

    Документация процедуры

    Астраханское_УООП_Договор_поставки_КИМ.doc

    Астраханское_УООП_Задание_заказчика_кондитерка.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 85146 7-00-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    gkz@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Снегирева Ирина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173659Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    436 767,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, ул.Планировочный район монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка транспортом Поставщика. Оплата согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сушки Ванильные ИП Кандыкова А.К."

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Сушки тараллини Nina Farina Классические 180Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Сухари с изюмом ИП Попов В.В."

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 4"

    "Хлебцы хрустящие Молодцы Лайт 70Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Хлебцы хрустящие Молодцы Традиционные 100Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Хлебцы хрустящие Doctor Grain С фруктозой 80Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Хлебцы хрустящие Doctor Grain Пять злаков ржаные 80Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Карамель Жако Долька счастья со вкусом абрикоса"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Карамель леденцовая Холлс Ассорти 30Г"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 10"

    "Карамель Жако Долька счастья со вкусом вишни"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Карамель леденцовая Холлс со вкусом меда и лимона 30Г"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 12"

    "Карамель леденцовая Азовская КФ Монпасье 90Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Карамель Жако Долька счастья со вкусом апельсина"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Конфеты Сладовянка Александровские коровки ореховые"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 15"

    "Конфеты Сладовянка Александровские коровки кунжутные"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 16"

    "Конфеты Сладовянка Александровские коровки сливочные"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 17"

    "Конфеты Конти Ананасовые вафельные"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Конфеты Конти Дивная ночь с помадной начинкой"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 19"

    "Конфеты шоколадные Азовская КФ Белкин лес с помадной начинкой"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Конфеты глазированные Азовская КФ Тропический коктейль помадные"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Конфеты ирис Азовская КФ Тоффи сливочный 200Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Конфеты глазированные Азовская КФ Лимонная вилла помадные"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 23"

    "Конфеты шоколадные Bounty Трио с кокосовой начинкой 82.5Г"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 24"

    "Конфеты шоколадные Bounty Кокос с кокосовой начинкой 55Г"

    Кол-во: 640.000

    "Позиция 25"

    "Конфеты ирис Азовская КФ Сливки Щасливки молочный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Шоколад молочный с фундуком и изюмом Alpen Gold 90Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 27"

    "Шоколад молочный Alpen Gold 85Г"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 28"

    "Шоколад молочный с цельным фундуком Milka 90Г"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 29"

    "Паста шоколадная ореховая с добавлением какао Ferrero Nutella банка 180Г"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 30"

    "Батончик шоколадный Snickers 95Г с арахисом"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 31"

    "Батончик шоколадный Snickers 50.5Г с арахисом"

    Кол-во: 1584.000

    "Позиция 32"

    "Батончик шоколадный Mars Maх 81Г"

    Кол-во: 288.000

    "Позиция 33"

    "Батончик шоколадный Mars 50Г"

    Кол-во: 324.000

    "Позиция 34"

    "Мармелад Азовская КФ Ягодный микс фруктово-ягодный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Печенье сэндвич Яшкино Forsite со вкусом шоколада 208Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 36"

    "Печенье сэндвич Яшкино Forsite со вкусом шоколада и ореха 208Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 37"

    "Печенье затяжное Яшкино Со сливочным кремом 182Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 38"

    "Печенье сдобное Яшкино Вишня 137Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 39"

    "Печенье сдобное Яшкино Апельсин 137Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 40"

    "Печенье сдобное Яшкино Американское 200Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 41"

    "Печенье песочное Twix Карамель в молочном шоколаде 55Г"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 42"

    "Печенье песочное Twix Extra с карамелью в молочном шоколаде 82Г"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 43"

    "Вафли трубочки Яшкино Сгущенное молоко 190Г"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 44"

    "Вафли трубочки Яшкино Ореховые 190Г"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 45"

    "Вафли Яшкино Лимон-лайм 200Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 46"

    "Вафли Яшкино Ореховые 200Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 47"

    "Вафли Яшкино Сливочные 200Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 48"

    "Крекер Tuc со вкусом сыра 100Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 49"

    "Крекер Tuc со вкусом сметаны и лука 100Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 50"

    "Пирожное Orion Choco-Pie 120Г картонная коробка"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 51"

    "Пирожное Orion Choco-Pie 180Г картонная коробка"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 52"

    "Круассаны мини Яшкино со сливочным кремом 180Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 53"

    "Круассаны мини Яшкино с шоколадным кремом 180Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 54"

    "Щербет Азовская КФ с арахисом"

    Кол-во: 7.200

    "Позиция 55"

    "Козинаки Азовская КФ Ассорти 280Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 56"

    "Рахат-лукум Азовская КФ Классический"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Резинка жевательная Mentos Пур Фреш Ролл Клубника 15.5Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 58"

    "Резинка жевательная Дирол Ледяная мята 13.6Г"

    Кол-во: 540.000

    "Позиция 59"

    "Резинка жевательная Дирол Turbo Bubble Gum 13.6Г"

    Кол-во: 540.000

    "Позиция 60"

    "Резинка жевательная Ригли Нежная мята 15.5Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 61"

    "Конфеты Азовская КФ Коровка"

    Кол-во: 20.000

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