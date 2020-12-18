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    Главная / Торги / Приобретение инструментов, гаек, заклепок, шайб в интересах Омского филиала ПАО "Ростелеком"

    Приобретение инструментов, гаек, заклепок, шайб в интересах Омского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173658Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173658

    Наименование закупки

    Приобретение инструментов, гаек, заклепок, шайб в интересах Омского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 07:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-43-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.V.Paradeeva@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парадеева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение инструментов, гаек, заклепок, шайб в интересах Омского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 08:00 GMT +318.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173658Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение инструментов, гаек, заклепок, шайб в интересах Омского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата 100 %

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт шестигранный M16 L100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 320.000

    "Позиция 2"

    "Гайка М16x1.5-6Н.6.019 клин трактора МТЗ"

    Кол-во: 640.000

    "Позиция 3"

    "Шайба усиленная M16 DIN 9021"

    Кол-во: 960.000

    "Позиция 4"

    "Заклепка 12мм 4.8мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Заклепочник Kraftool MaxKraft-64 31160 3.2, 4, 4.8, 6.4мм"

    Кол-во: 1.000

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