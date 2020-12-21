www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
МТР для ГО ЧС для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 07:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65053
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
A_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МТР для ГО ЧС для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 02:00 GMT +321.12.2020 02:0021.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173654Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МТР для ГО ЧС для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
62 166,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование "Городской округ Ногликский", Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества - филиала ОГУ "Сахалинские лесничества", квартал 74.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней и доставка в течение 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.