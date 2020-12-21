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    Главная / Торги / МТР для ГО ЧС для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    МТР для ГО ЧС для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 02:0021.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173654Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173654

    Наименование закупки

    МТР для ГО ЧС для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 07:48

    Документация процедуры

    Техническое_задание_к_ценовому_запросу_МТР_для_ГОиЧС.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-33-00 доб. 65053

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    A_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вылекжанин Андрей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МТР для ГО ЧС для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 02:00 GMT +321.12.2020 02:0021.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173654Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МТР для ГО ЧС для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Начальная цена

    62 166,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование "Городской округ Ногликский", Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества - филиала ОГУ "Сахалинские лесничества", квартал 74.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней и доставка в течение 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спасательное устройство Комплект звена ГДЗС катушка с направляющим тросом с гибкими связками ООО "Пожтехспас" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Носилки строительные для переноски грунта 62-3-065 100КГ пластик 850х625х220ММ 80Л Remocolor"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Тачка RedVerg RD-WB120G 120КГ сталь оцинкованная 2-х колесная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Аппарат высокого давления мини-мойка Интерскол АМ-170/2200 170БАР 2.2КВТ 6Л/МИН алюминий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Тележка сборно-разборная ТМ-3 для лодочного мотора 750х595х1150ММ металл 260ММ"

    Кол-во: 1.000

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    215 000
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    Регион:
    Волгоградская область
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