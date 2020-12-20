Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка магистрального оптического кабеля (подвеска по опорам) для Магаданского филиала ПАО "Ростелеком"

    Поставка магистрального оптического кабеля (подвеска по опорам) для Магаданского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2020 16:0020.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173652Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173652

    Наименование закупки

    Поставка магистрального оптического кабеля (подвеска по опорам) для Магаданского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 07:58

    Документация процедуры

    Договор__101597_3589360.docx

    Приложение__1_Проект_договора_03_20.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 4132 61-10-48

    Факс

    Адрес электронной почты

    MatyukhinIV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матюхин Игорь Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Магаданская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка магистрального оптического кабеля (подвеска по опорам) для Магаданского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2020 16:00 GMT +320.12.2020 16:0020.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173652Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка магистрального оптического кабеля (подвеска по опорам) для Магаданского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    217 164,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Магаданская область, г. Магадан, ул. Болдырева, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% в течении 15 рабочих дней после подписания ТН/УПД со стороны Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель оптоволоконный ДПТ-П-32У(4x8)-18.0 18кН 8 опт. волокон в модуле 32 опт. волокна"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кабель оптоволоконный ДПТ-П-16У(2x8)-18.0 18кН 8 опт. волокон в модуле 16 опт. волокон"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить