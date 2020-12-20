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Наименование закупки
Поставка магистрального оптического кабеля (подвеска по опорам) для Магаданского филиала ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 07:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 4132 61-10-48
Факс
Адрес электронной почты
MatyukhinIV@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матюхин Игорь Витальевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка магистрального оптического кабеля (подвеска по опорам) для Магаданского филиала ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2020 16:00 GMT +320.12.2020 16:0020.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173652Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка магистрального оптического кабеля (подвеска по опорам) для Магаданского филиала ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
217 164,58
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Магаданская область, г. Магадан, ул. Болдырева, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 100% в течении 15 рабочих дней после подписания ТН/УПД со стороны Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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