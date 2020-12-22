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    Главная / Торги / Приобретение Память,Квадрокоптер,Планшет для МРФ Дальний Восток ПАО Ростелеком

    Приобретение Память,Квадрокоптер,Планшет для МРФ Дальний Восток ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173651Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173651

    Наименование закупки

    Приобретение Память,Квадрокоптер,Планшет для МРФ Дальний Восток ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 07:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50733

    Факс

    Адрес электронной почты

    glushakOV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глушак Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение Память,Квадрокоптер,Планшет для МРФ Дальний Восток ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 12:00 GMT +322.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173651Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Память,Квадрокоптер,Планшет для МРФ Дальний Восток ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    118 550,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г.Владивосток,проспект Красного Знамени 37Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплатав течении 15 рабочих дней с момента подписания Товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Память Samsung EVO Plus"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Квадрокоптер DJ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "7,9" Планшет Apple iPad mini 2019"

    Кол-во: 1.000

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