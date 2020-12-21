www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка фитингов для объектов КР 2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 07:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-28-96
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
S.Belkov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бельков Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фитингов для объектов КР 2021
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173645Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитингов для объектов КР 2021
Начальная цена
1 153 186,87
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 15 рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию до склада Грузополучателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.