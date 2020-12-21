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    Главная / Торги / Поставка фитингов для объектов КР 2021

    Поставка фитингов для объектов КР 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173645Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173645

    Наименование закупки

    Поставка фитингов для объектов КР 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 07:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-28-96

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    S.Belkov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бельков Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фитингов для объектов КР 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173645Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов для объектов КР 2021

    Начальная цена

    1 153 186,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию до склада Грузополучателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка импульсная бесшовная THT-3R60-20-2 20х2ММ нержавеющая сталь марки 316/316L ASTM A213/A269 267БАР Sandvik"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Фитинг Тройник проходной DK-Lok DT-20M-SA нержавеющая сталь 316/ 316L 20ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фитинг Угольник проходной DK-Lok DL-20M-SA нержавеющая сталь 316/ 316L 20ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой прямой двухходовой VH86C-D-14M-PK-S DN9.5 413БАР AISI 316L PTFE, PEEK -54…+230ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 14ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой прямой двухходовой VH86C-D-20M-PK-S DN9.5 413БАР AISI 316L PTFE, PEEK -54…+230ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 20ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой прямой двухходовой VH86B-D-8M-PK-S DN6.4 413БАР AISI 316L PTFE, PEEK -54…+230ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 8ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Фитинг Муфта проходная обжимной DK-Lok DU-14M-SA AISI 316L 14ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Фитинг Муфта проходная обжимной DK-Lok DU-22M-SA AISI 316L 22ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Фитинг Штуцер обжимной DK-Lok DCW14M-6P-SA AISI 316L 14ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Фитинг Штуцер обжимной DK-Lok DCW22M-8P-SA AISI 316L 22ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Фитинг Переходник обжимной DK-Lok DR22M-14M-SA AISI 316L 22х14ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Фитинг Штуцер обжимной DK-Lok DMC22M-16N-SA AISI 316L 1"НР 22ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Фитинг Тройник проходной обжимной DK-Lok DT-22M-SA AISI 316L 22ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Фитинг Угольник проходной обжимной DK-Lok DL-14M-SA AISI 316L 14ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Фитинг Угольник проходной обжимной DK-Lok DL-22M-SA AISI 316L 22ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 16"

    "Трубка импульсная бесшовная THT-3R60-14-2 14х2ММ AISI 316L ASTM A213/A269 241БАР Sandvik"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 17"

    "Трубка импульсная бесшовная THT-3R60-22-2 22х2ММ AISI 316L ASTM A213/A269 241БАР Sandvik"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 18"

    "Щуп специальный DIG-20M22M14 для проверки затяжки фитингов DK-Lok 20ММ, 22ММ, 7/8" AISI 316L"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Щуп специальный DIG-8M5-F для проверки затяжки фитингов DK-Lok 8ММ, 5/16" AISI 316L"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Щуп специальный DIG-14M15M16M10 для проверки затяжки фитингов DK-Lok 14ММ, 15ММ, 16ММ, 5/8" AISI 316L"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Фитинг Заглушка обжимной DK-Lok DP-20M-SA AISI 316L 20ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Фитинг Заглушка обжимной DK-Lok DP-8M-SA AISI 316L 8ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Лента ФУМ Remer 0.1ММх12ММ 10М PTFE"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Щуп специальный DIG-20M22M14 для проверки затяжки фитингов DK-Lok 20ММ, 22ММ, 7/8" AISI 316L"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Щуп специальный DIG-14M15M16M10 для проверки затяжки фитингов DK-Lok 14ММ, 15ММ, 16ММ, 5/8" AISI 316L"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Фитинг резьбовой DK-Lok GNR12-8N-S AISI 316L 3/4"NPT-1/2"NPT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Фитинг Штуцер обжимной DK-Lok DCF20M-8N-SA AISI 316L 1/2" ВР 20ММ -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Фитинг Соединитель резьбовой DK-Lok GCFSW12T-12N-C AISI 316L 3/4"OD-3/4"FNPT"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Фитинг Соединитель резьбовой DK-Lok GCMSW14M-8N-C AISI 316L 14ММOD-1/2"NPT"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Фитинг Соединитель резьбовой DK-Lok GCMSW 8M-8N-C AISI 316L 8ММOD-1/2"NPT"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Трубка импульсная бесшовная THT-3R60-8-1 8х1ММ 316L ASTM A269 340бар"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 32"

    "Фитинг обжимной DMC14M-8N-SA DK-Lok нерж. сталь 316 Штуцер с наружной резьбой. 14 мм НД - 1/2" MNPT (коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) / Stainless Steel, Male Connector, 14 mm OD - 1/2 in. MNPT"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Фитинг обжимной DCF8M-8N-SA DK-Lok нерж. сталь 316 Штуцер с внутренней резьбой. 8 мм НД - 1/2" FNPT (коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) / Stainless Steel, Female Connector, 8 mm OD - 1/2 in. Female NPT"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Вентиль игольчатый прямой V15C-D-10M-R-N-S DN6.4 345БАР Cv0.73 AISI 316L ручной -54...+232"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Фитинг обжимной DK-Lok DL-8M-SA нержавеющая сталь 316 проходной угольник 8ММ НД"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Лента ФУМ Remer 0.1ММх12ММ 10М PTFE"

    Кол-во: 1.000

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