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Наименование закупки
Приобретение медиаконвертеров (Бурятский филиал ПАО Ростелеком)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 04:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
(3012)430587
Факс
Адрес электронной почты
BAIR.B.TSYRENDONDOKOV@SIBIR.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Цырендондоков Баир Бальжинимаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение медиаконвертеров (Бурятский филиал ПАО Ростелеком)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 10:00 GMT +321.12.2020 10:0021.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173642Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение медиаконвертеров (Бурятский филиал ПАО Ростелеком)
Начальная цена
9 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Забайкальский край, Забайкальский край, г. Чита, мкр. ТУСМ-4, д. 5АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: 100% расчет в течение 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи в полном объеме (для СМСП). Срок поставки 15 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 6.000
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