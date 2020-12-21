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    Главная / Торги / Приобретение медиаконвертеров (Бурятский филиал ПАО Ростелеком)

    Приобретение медиаконвертеров (Бурятский филиал ПАО Ростелеком)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 10:0021.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173642Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173642

    Наименование закупки

    Приобретение медиаконвертеров (Бурятский филиал ПАО Ростелеком)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 04:41

    Документация процедуры

    СПАРТА_Счет_на_оплату___4308_от_22.12.2020.pdf

    СПАРТА_Счет_на_оплату___4308_от_22.12.2020.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3012)430587

    Факс

    Адрес электронной почты

    BAIR.B.TSYRENDONDOKOV@SIBIR.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Цырендондоков Баир Бальжинимаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение медиаконвертеров (Бурятский филиал ПАО Ростелеком)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 10:00 GMT +321.12.2020 10:0021.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173642Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение медиаконвертеров (Бурятский филиал ПАО Ростелеком)

    Начальная цена

    9 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Забайкальский край, Забайкальский край, г. Чита, мкр. ТУСМ-4, д. 5АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% расчет в течение 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи в полном объеме (для СМСП). Срок поставки 15 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медиконвертер MT-MC-SFP-RJ45-G-SA"

    Кол-во: 6.000

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