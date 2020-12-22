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Наименование закупки
Закупка переходников интерфейсов прямой HDMI - VGA, Флэш-дисков Transcend для Кировского филиала ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 20:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(831) 430-09-97
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
a.ordin@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ордин Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка переходников интерфейсов прямой HDMI - VGA, Флэш-дисков Transcend для Кировского филиала ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 00:30 GMT +322.12.2020 00:3022.12.2020 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173637Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка переходников интерфейсов прямой HDMI - VGA, Флэш-дисков Transcend для Кировского филиала ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кировская область, г.Киров, ул.Московская д.20, к.716Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата в течение 45 календарных дней (если МСП - 15 рабочих дней) с даты поставки и подписания покупателем ТН/УПД (просьба прикреплять коммерческие предложения)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
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