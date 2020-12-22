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    Главная / Торги / Закупка переходников интерфейсов прямой HDMI - VGA, Флэш-дисков Transcend для Кировского филиала ПАО "Ростелеком"

    Закупка переходников интерфейсов прямой HDMI - VGA, Флэш-дисков Transcend для Кировского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 00:3022.12.2020 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173637Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173637

    Наименование закупки

    Закупка переходников интерфейсов прямой HDMI - VGA, Флэш-дисков Transcend для Кировского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 20:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 430-09-97

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    a.ordin@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ордин Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка переходников интерфейсов прямой HDMI - VGA, Флэш-дисков Transcend для Кировского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 00:30 GMT +322.12.2020 00:3022.12.2020 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173637Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка переходников интерфейсов прямой HDMI - VGA, Флэш-дисков Transcend для Кировского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, г.Киров, ул.Московская д.20, к.716Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата в течение 45 календарных дней (если МСП - 15 рабочих дней) с даты поставки и подписания покупателем ТН/УПД (просьба прикреплять коммерческие предложения)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переходник интерфейсов прямой HDMI - VGA, 3xRCA"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Флэш-диск Transcend Information JetFlash 730 TS64GJF730 64Гбайт USB 3.1 Gen1 (скорость записи: 25Мбайт/с, скорость чтения: 80Мбайт/с)"

    Кол-во: 3.000

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