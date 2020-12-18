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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка трубы для ТП ГРС

    ТГСтаврополь Поставка трубы для ТП ГРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173633Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173633

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка трубы для ТП ГРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 18:37

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020_толеранс_Ед.реестр__1_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка трубы для ТП ГРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 13:00 GMT +318.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173633Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка трубы для ТП ГРС

    Начальная цена

    15 573,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка в 2020г. за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба БШ С 108х4ММ К42-Т40/60 ТУ 14-3Р-137-2015 АО "Волжский трубный завод""

    Кол-во: 0.146

    "Позиция 2"

    "Труба ТВЧ-А-К42-Т5/40-ЛТО 325х10ММ KCV при -5, KCU при -40СМ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод""

    Кол-во: 0.850

    "Позиция 3"

    "Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40 325х10ММ KCV при -5, KCU при -40СМ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод""

    Кол-во: 0.693

    "Позиция 4"

    "Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 219х8ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод""

    Кол-во: 0.500

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