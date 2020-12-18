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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка элементов питания (батареек)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 18:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Измайловский, д.29 литера А
Почтовый адрес
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Измайловский, д.29 литера А
Контактный телефон
+7 812 702-66-23
Факс
Адрес электронной почты
a.serova@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка элементов питания (батареек)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 14:00 GMT +318.12.2020 14:0018.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173632Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка элементов питания (батареек)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.29, лит.АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Измайловский, д.29 литера А
Кол-во: 12.000
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