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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20218124)

    ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20218124)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 09:0018.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173628Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173628

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20218124)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 18:03

    Документация процедуры

    Проект_договора__1_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20218124)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 09:00 GMT +318.12.2020 09:0018.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173628Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20218124)

    Начальная цена

    155 517,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 22аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика в 2020г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-система для выявления ферментов крови, других ферментов и гормонов NycoCard HbA1c"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов определение антистрептолизинаО 48мл Германия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов определение ревматоидного фактора 48мл Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов калибратор С-реактивного белка 5уровней Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Сыворотка контрольная Trulab protein 1х1мл специфические белки уровень 1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Тест-полоска набор на 20 определений для определения тропонина I 20ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Запчасть к оборудованию лабораторному фильтр для воды Water filter для биохимического анализатора сапфир"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть к оборудованию лабораторному Фильтр для промывочного раствора (Wash solution filter) к анализатору автоматическому клиническому "Сапфир 400""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Кровь контрольная E-CHECK (XS) 3 уровня флак/упак Sysmex"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов для определения железа 240МЛ ДиаС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Игла трубчатая двусторонняя, с камерой визуализации Vacuette Visio Plus 21Gх1.5 зеленая №100 450040"

    Кол-во: 5.000

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