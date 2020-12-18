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    Главная / Торги / Поставка кухонной мебели для УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Поставка кухонной мебели для УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 09:0018.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173627Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173627

    Наименование закупки

    Поставка кухонной мебели для УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 18:07

    Документация процедуры

    Техническое_задание_мебель.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-30

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    ltihonova@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кухонной мебели для УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 09:00 GMT +318.12.2020 09:0018.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173627Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кухонной мебели для УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    548 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169318 г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 10.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект кухонный кухня Глория КГ2900х2160 600х2900х2160ММ дуб сонома светлый ЛДСП, МДФ, ПВХ ООО "ПК Гарант""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Комплект кухонный кухня Глория КГ1900х2160 600х1900х2160ММ дуб сонома светлый ЛДСП, МДФ, ПВХ ООО "ПК Гарант""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Комплект кухонный кухня Глория КГ1600х2160 600х1600х2160ММ дуб сонома светлый ЛДСП, МДФ, ПВХ ООО "ПК Гарант""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стул офисный для посетителей с подлокотниками Джуно дерево темный орех кожзаменитель черный 810х560х550ММ ООО "Евростиль""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Стол кухонный фуршетный 2000х800х750ММ МДФ/пластик/металл орех/хром ООО "Лайфпроф""

    Кол-во: 14.000

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