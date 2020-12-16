Поставка календарей для Коми филиала ПАО "Ростелеком

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением данного заказа, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО.