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    Главная / Торги / Поставка календарей для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Поставка календарей для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2020 18:0016.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173625Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173625

    Наименование закупки

    Поставка календарей для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 18:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (4012) 538409

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    tatyana.fedotova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федотова Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка календарей для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2020 18:00 GMT +316.12.2020 18:0016.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173625Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка календарей для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д 160Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением данного заказа, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настенный, с курсором дат 300x800мм на пружине, трехблочный картон 300г/м2, 4+0"

    Кол-во: 135.000

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