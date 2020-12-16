Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка провода в Оренбург 920

    Поставка провода в Оренбург 920

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2020 13:0016.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173613Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173613

    Наименование закупки

    Поставка провода в Оренбург 920

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 17:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 27-17-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    A.Dushkin@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка провода в Оренбург 920

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2020 13:00 GMT +316.12.2020 13:0016.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173613Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка провода в Оренбург 920

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Терешковой, д.10,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости счета в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания товарной накладной. Сроки поставки: в течение 2 (двух) календарных дней с момента согласования счета. Предоставление первичных учетных бухгалтерских документов должно осуществлять только через электронный документооборот на площадках Тензор.СБИС или Контур.Диадок

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПуГВ 1x16 1 жила медь PVC 450В 16мм2 желто-зеленый"

    Кол-во: 0.008

    Позвонить