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Наименование закупки
Поставка провода в Оренбург 920
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 17:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8342 27-17-77
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
A.Dushkin@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Душкин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка провода в Оренбург 920
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.12.2020 13:00 GMT +316.12.2020 13:0016.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173613Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка провода в Оренбург 920
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Терешковой, д.10,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости счета в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания товарной накладной. Сроки поставки: в течение 2 (двух) календарных дней с момента согласования счета. Предоставление первичных учетных бухгалтерских документов должно осуществлять только через электронный документооборот на площадках Тензор.СБИС или Контур.Диадок
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 0.008
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