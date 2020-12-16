Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости счета в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания товарной накладной. Сроки поставки: в течение 2 (двух) календарных дней с момента согласования счета. Предоставление первичных учетных бухгалтерских документов должно осуществлять только через электронный документооборот на площадках Тензор.СБИС или Контур.Диадок