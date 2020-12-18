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    Главная / Торги / ЗнП 1312 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Бумага для офисной техники Монди Сыктывкарский ЛПК СНЕГУРОЧКА 66643 А4 80г/м2 500л.

    ЗнП 1312 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Бумага для офисной техники Монди Сыктывкарский ЛПК СНЕГУРОЧКА 66643 А4 80г/м2 500л.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173609Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173609

    Наименование закупки

    ЗнП 1312 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Бумага для офисной техники Монди Сыктывкарский ЛПК СНЕГУРОЧКА 66643 А4 80г/м2 500л.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 17:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8182) 655196

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Natalya.Butorina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буторина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП 1312 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Бумага для офисной техники Монди Сыктывкарский ЛПК СНЕГУРОЧКА 66643 А4 80г/м2 500л.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173609Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП 1312 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Бумага для офисной техники Монди Сыктывкарский ЛПК СНЕГУРОЧКА 66643 А4 80г/м2 500л.

    Начальная цена

    8 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 167000, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский , стр. 160/6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 100%, стоимость доставки включена в стоимость ТМЦ. Работа в ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для офисной техники Монди Сыктывкарский ЛПК СНЕГУРОЧКА 66643 А4 80г/м2 500л."

    Кол-во: 20.000

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