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Наименование закупки
ЗнП 1312 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Бумага для офисной техники Монди Сыктывкарский ЛПК СНЕГУРОЧКА 66643 А4 80г/м2 500л.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 17:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8182) 655196
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Natalya.Butorina@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буторина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗнП 1312 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Бумага для офисной техники Монди Сыктывкарский ЛПК СНЕГУРОЧКА 66643 А4 80г/м2 500л.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173609Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗнП 1312 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Бумага для офисной техники Монди Сыктывкарский ЛПК СНЕГУРОЧКА 66643 А4 80г/м2 500л.
Начальная цена
8 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 167000, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский , стр. 160/6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата 100%, стоимость доставки включена в стоимость ТМЦ. Работа в ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 20.000
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