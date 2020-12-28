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    Главная / Торги / Поставка затворов поворотных дисковых Meson LUG

    Поставка затворов поворотных дисковых Meson LUG

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173608Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173608

    Наименование закупки

    Поставка затворов поворотных дисковых Meson LUG

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 16:51

    Документация процедуры

    Проект_Договора_ЭТБ_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 495 719-39-26

    Факс

    Адрес электронной почты

    gmts@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Валентин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка затворов поворотных дисковых Meson LUG

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173608Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка затворов поворотных дисковых Meson LUG

    Начальная цена

    183 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со спецификацией в течение 10 раб.дней.Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор поворотный дисковый Meson LUG DN250 PN10 с редуктором it. 710701-501"

    Кол-во: 2.000

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