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    Главная / Торги / Поставка специальных растворов_МТО

    Поставка специальных растворов_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173603Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173603

    Наименование закупки

    Поставка специальных растворов_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 09:24

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    (732) 6-45-87

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    evdokimova.me@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евдокимова Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специальных растворов_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173603Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальных растворов_МТО

    Начальная цена

    91 728,27

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной (торг-12), при наличии счёта-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный стандартный образец S-21:5, CONOSTAN мультиэлементный ГСО 150-021-029 200Г 7-54911"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стандарт мультиэлементный Conostan S-21:10 200Г (150-021-018)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стандарт мультиэлементный Conostan S-21:50 200Г (150-021-030)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стандарт мультиэлементный Conostan S-21:100 200Г (150-021-019)"

    Кол-во: 1.000

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