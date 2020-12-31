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Наименование закупки
Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ "Волгооргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 16:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 831 430-71-97
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
volgoeg.rimmer@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Риммер Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ "Волгооргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.12.2020 10:30 GMT +331.12.2020 10:3031.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173600Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ "Волгооргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
373 432,06
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб.,16гРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата после поставки запчастей
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
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