Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ "Волгооргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ "Волгооргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 10:3031.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173600Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173600

    Наименование закупки

    Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ "Волгооргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 16:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 831 430-71-97

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    volgoeg.rimmer@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Риммер Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ "Волгооргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.12.2020 10:30 GMT +331.12.2020 10:3031.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173600Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ "Волгооргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    373 432,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб.,16гРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата после поставки запчастей

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное полусинтетическое Esso Ultra 10W40 4ЛИТР(ДМ³) SL/SJ/CF"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Масло моторное полусинтетическое Toyota Motor Oil GF-5 5W30 4ЛИТР(ДМ³) SN"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Антифриз X-Freeze Carbox G12 красный 1КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС ООО "Тосол-Синтез""

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 4"

    "Тосол Центрнефтехим A-40M 5кг"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 5"

    "Шина грузовая Кама 1260 425/85R21 114 T всесезонная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Автошина для легковых автомобилей Roadstone Winguard WinSpike 215/60 R16 99 T зимняя шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Автошина для легковых автомобилей Кама Кама-219 225/75 R16 104 Q всесезонная"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Тяга рулевая поперечная УАЗ-Патриот 3162-3414052-01"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Наконечник рулевой тяги УАЗ-469 правый Автогидравлика 469-3414056"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Наконечник рулевой тяги УАЗ-469 левый Автогидравлика 469-3414057"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Амортизатор передний ВАЗ-2101-2107 2101-2905402"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Барабан тормозной ГАЗ-3307 задний 3307-3502070"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Автошина для легковых автомобилей Bridgestone Blizzak Spike-02 SUV 116T gj 10560 265/65 R17 116 T зимняя XL шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Шкворень поворотного кулака передней оси УАЗ Хантер 3160-2304019 с ключом, бронзовой втулкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Колодка тормозная ГАЗ 3307 передняя 4301-3501090"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Курортный комплекс Надежда
    Ценовой запрос № 264492
    Поставка датчиков, фильтрво, ламп для нужд АТХ
    Поставка датчиков, фильтрво, ламп для нужд АТХ
    264492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    98 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО "АК № 1825"
    Ценовой запрос № 264343
    Поставка запасных частей на автобус КАВЗ-4238 для нужд АО "АК № 1825"
    Поставка запасных частей на автобус КАВЗ-4238 для нужд АО "АК № 1825"
    264343
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Ценовой запрос № 78381
    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта/октябрь
    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта/октябрь
    78381
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    725 470
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 79421
    Закупка запасных частей и расходных материалов для автомобильной техники для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Закупка запасных частей и расходных материалов для автомобильной техники для нужд...
    79421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    171 575
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО Газпром бытовые системы
    Ценовой запрос № 81715
    Запасные части на автомобили Газ, Зил, Маз
    Запасные части на автомобили Газ, Зил, Маз
    81715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 16:00(GMT+03:00)
    229 659
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Ценовой запрос № 84084
    Поставка
    Поставка
    84084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 12:30(GMT+03:00)
    608 905
    Лоты:
    1
    Регион:
    Костромская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить