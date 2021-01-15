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    Главная / Торги / Поставка изделий из металлорпроката для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2021 году (ПЭН)

    Поставка изделий из металлорпроката для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2021 году (ПЭН)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173598Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173598

    Наименование закупки

    Поставка изделий из металлорпроката для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2021 году (ПЭН)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 14:03

    Документация процедуры

    Типовой_договор_новый.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3462 75-17-51

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MankevichSV@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Манкевич Станислав Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изделий из металлорпроката для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2021 году (ПЭН)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173598Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий из металлорпроката для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" в 2021 году (ПЭН)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский ЗСК, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Солнечный; Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба Г 219х8ММ 09Г2С ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Труба 57х5ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Труба 25х2.8ММ 09Г2С ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 1.000

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