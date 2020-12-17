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    Главная / Торги / ЗНП 1097 Мурманск

    ЗНП 1097 Мурманск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 10:0017.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173595Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173595

    Наименование закупки

    ЗНП 1097 Мурманск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 15:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (4012) 550995

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Varlamova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варламова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗНП 1097 Мурманск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 10:00 GMT +317.12.2020 10:0017.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173595Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗНП 1097 Мурманск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г Мурманск, Кольский пр-кт, д 188Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки 15 дней ,ОБЯЗАТЕЛЬНО подписание документов в ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чайник электрический Braun WK 300 1.7л"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Унитаз компактный с бачком сиденьем"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Смеситель однорычажный LEDEME L1060-2 для умывальника"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Замок навесной Apecs PDR-50-70"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Замок накладной 3НД-1А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Личинка замка цилиндровая Apecs SC-60-Z-G"

    Кол-во: 5.000

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