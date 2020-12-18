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    Главная / Торги / Поставка пленок самоклеящихся

    Поставка пленок самоклеящихся

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 11:0018.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173594Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173594

    Наименование закупки

    Поставка пленок самоклеящихся

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 15:29

    Документация процедуры

    Договор.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Копия_Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Спецификация.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-37-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    p-stepanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пленок самоклеящихся

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 11:00 GMT +318.12.2020 11:0018.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173594Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пленок самоклеящихся

    Начальная цена

    90 026,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Шуртыгина, 15а, склад №1, заезд со стороны ул.СедоваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно п. 6.1 договора, стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-010 мягкая каландрированная глянцевая -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС ПВХ 137Г/М2 1000ММ 80МКМ белая"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 2"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-070 мягкая каландрированная глянцевая -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС ПВХ 137Г/М2 1000ММ 80МКМ черная"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 3"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-047 мягкая каландрированная глянцевая -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС ПВХ 137Г/М2 1000ММ 80МКМ оранжево-красный"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-084 мягкая каландрированная глянцевая -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС ПВХ 137Г/М2 1000ММ 80МКМ небесно-голубой"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-021 мягкая каландрированная глянцевая -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС ПВХ 137Г/М2 1000ММ 80МКМ желтая"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 6"

    "Пленка поливинилхлоридная монтажная Oratape MT-95 1Мх50М 0.155ММ полупрозрачная Германия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Лист ПВХ пластик K Ultra Light белый 2050ММ 3050ММ 3ММ 0.43Г/СМ3 -50...+60ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 4.000

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