Поставка напитков для кофемашин комплекса питания ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки: в течение 2 (двух) календарных дней, после поступления заявки Покупателя, направленной по электронной почте либо с помощью факсимильной связи.Оплата производится Покупателем в течение 15 рабочих дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.