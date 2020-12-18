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    Главная / Торги / Поставка напитков для кофемашин комплекса питания ООО "Молния Ямал"

    Поставка напитков для кофемашин комплекса питания ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173593Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173593

    Наименование закупки

    Поставка напитков для кофемашин комплекса питания ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 15:38

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_Спецификация.xlsx

    Заказ_на_поставку.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка напитков для кофемашин комплекса питания ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 10:00 GMT +318.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173593Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напитков для кофемашин комплекса питания ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    1 082 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг, ООО «Молния Ямал».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 2 (двух) календарных дней, после поступления заявки Покупателя, направленной по электронной почте либо с помощью факсимильной связи.Оплата производится Покупателем в течение 15 рабочих дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Напиток кофейный с какао растворимый для приготовления в кофемашинах Milk Smooth&Creamy Cocoa Fantasy 10х1000Г"

    Кол-во: 220.000

    "Позиция 2"

    "Кофе в зернах натуральный жареный Jacobs Banquet Medium Crema средняя 1000Г 100% Арабика ГОСТ Р 52088-2003"

    Кол-во: 675.000

    "Позиция 3"

    "Напиток кофейный молочный гранулированный для приготовления в кофемашинах AlpenMilch Premium 20х500Г"

    Кол-во: 400.000

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