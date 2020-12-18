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    Главная / Торги / Поставка светового оборудования и МТР для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020г.

    Поставка светового оборудования и МТР для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173591Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173591

    Наименование закупки

    Поставка светового оборудования и МТР для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 15:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-66

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    andriyanova.lg@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андриянова Лариса Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка светового оборудования и МТР для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 08:00 GMT +318.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173591Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светового оборудования и МТР для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020г.

    Начальная цена

    452 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие новогоднее Подсветка уличная лазерная Garden RGB 50 Triplex 12В металл красный, зеленый, синий SkyDisco"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Дюралайт светодиодный SmartLight 3W-F 4.6ВТ 220В 72ШТ/М синий"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Гирлянда уличная линейная 100LED SH Нить каучуковая синяя IP65 10М 220В черный провод"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Дюралайт светодиодный SmartLight 3W-F 4.6ВТ 220В 72ШТ/М белый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Гирлянда уличная 120LED Activ Бахрома синяя IP44 3х0.3, 0.7М 220В белый провод, мерцающая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Гирлянда уличная линейная 440LED SH Занавес синяя IP65 2х3М 220В черный провод"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Гирлянда уличная 300LED SH Нить синяя IP54 30М 220В черный провод, с контроллером"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Гирлянда уличная 300LED SH Нить белая IP54 30М 220В черный провод, с контроллером"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Гирлянда уличная 300LED SH Нить сине-белая IP54 30М 220В белый провод, мерцающая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Игрушка ёлочная Шар Искристый пенополистирол 150ММ ассорти покрыт блестящей крошкой ШИ-150"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 11"

    "Игрушка ёлочная Шар Искристый пенополистирол 250ММ ассорти покрыт блестящей крошкой ШИ-250"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 12"

    "Игрушка ёлочная Шар Искристый пенополистирол 200ММ ассорти покрыт блестящей крошкой ШИ-200"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 13"

    "Ель искусственная каркасная стандарт Виктория зеленая леска 400СМ металл Россия ПромЕлка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Ограждение для каркасных елок ПромЕлка металл 0.7х0.7М"

    Кол-во: 1.000

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