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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов

    Поставка химических реактивов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 08:3018.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173589Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173589

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 16:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    8-216-734319

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.m.bobrova@sng.vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боброва Оксана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических реактивов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 08:30 GMT +318.12.2020 08:3018.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173589Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов

    Начальная цена

    43 642,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры или УПД цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12 или УПД, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный стандартный образец Марганец (II) ГСО 7762-2000 (1,00 мг/см3) 5МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Государственный стандартный образец ионов железа (III) 5К-1 ГСО 8032-94 1мг/мл 5МЛ фон 0.1М H2SO4 ампула"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Государственный стандартный образец Свинец (II) 13К-1 ГСО 7447-98 1.00 г/дм3 5МЛ 7-42226"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Государственный стандартный образец ионов кремния КР-1 ГСО 9729-2010 1.0 г/дм3 10МЛ фон вода пробирка ПП"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ХП-20-1"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ВП-20-1"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 7"

    "Государственный стандартный образец ФС ТН-1 ГСО 8700-2005 110МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Бензол ХЧ"

    Кол-во: 1.760

    "Позиция 9"

    "Толуол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 5.160

    "Позиция 10"

    "Реактив химический Сульфосалициловая кислота 2-водная ЧДА"

    Кол-во: 0.200

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