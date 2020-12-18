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    Главная / Торги / Поставка конвертов, бланков и журналов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Поставка конвертов, бланков и журналов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173586Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173586

    Наименование закупки

    Поставка конвертов, бланков и журналов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 15:14

    Документация процедуры

    Входящая_корреспонденция.pdf

    Исходящая_корреспонденция.pdf

    Логотип.pdf

    Накаладная_на_автомобиль.pdf

    Накладная_на_подвоз.pdf

    Наряд_задание.pdf

    Приходный_ордер.pdf

    Путьевой_лист_АП.pdf

    Размещение_из_вагонов.pdf

    Расстановка_вагонов.pdf

    Служебные_записки.pdf

    Тальманский_лист.pdf

    Требование_накладная.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка конвертов, бланков и журналов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 10:00 GMT +318.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173586Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка конвертов, бланков и журналов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Начальная цена

    287 960,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 30 дней, поставка 10 дней, обязательно ориентироваться на КОММЕНТАРИИ ЗАКАЗЧИКА, приложение счета (КП) обязательно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал учета входящей корреспонденции А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Журнал учета исходящей корреспонденции А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Журнал регистрации служебных записок А4 картон 0.9ММ/бумага офсетная 80Г/М2 100ЛИСТ 1+1"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Конверт почтовый А4 1+0 с нанесением логотипа и реквизитов"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 5"

    "Конверт почтовый евро Куда-Кому удаляемая лента Е65 110х220ММ белый 80Г/М2 с логитипом ООО Газпром НГХК 2000ШТ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 6"

    "Конверт для почтовых отправлений с силиконовой лентой А5 145х210ММ белый бумага 80Г/М2 с логотипом"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 7"

    "Бланк Приходный ордер А5 форма КО-1 бумага 100ЛИСТ 60ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Бланк Накладная А5 бумага газетная 1+0"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 9"

    "Бланк Путевой лист грузового автомобиля А4 типовая межотраслевая форма №4-П 1+0 Постановление №78 Госкомстата России от 28.11.97"

    Кол-во: 15000.000

    "Позиция 10"

    "Бланк специальный А5 бумага офсетная 80Г/М2 1+0"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 11"

    "Бланк Накладная А5 бумага газетная 1+0"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 12"

    "Бланк Наряд-допуск на производство ремонтных работ А4 бумага офсетная 80Г/М2 1+1"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 13"

    "Бланк специальный А4 бумага офсетная 80Г/М2 1+1"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 14"

    "Бланк А5 бумага офсетная 80Г/М2 1+0 набор, корректура"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 15"

    "Бланк Накладная А5 бумага газетная 1+0"

    Кол-во: 2000.000

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