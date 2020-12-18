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    Главная / Торги / Лицензии на 1С для Администрации ООО Газпром питание

    Лицензии на 1С для Администрации ООО Газпром питание

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173583Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173583

    Наименование закупки

    Лицензии на 1С для Администрации ООО Газпром питание

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 14:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-82-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.solomatin@pitanie.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломатин Андрей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лицензии на 1С для Администрации ООО Газпром питание

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 00:00 GMT +318.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173583Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лицензии на 1С для Администрации ООО Газпром питание

    Начальная цена

    215 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 6, помещение 909Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Доставка осуществляется силами и за счет поставщика. 2. Расчеты за принятый товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 60, а для субъектов малого и среднего - 30 календарных дней со дня приемки Покупателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программа 1С:Предприятие 8 ПРОФ Клиентская лицензия на 1 рабочее место USB"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Программа 1С:Предприятие 8 ПРОФ Лицензия на сервер (x86-64) USB"

    Кол-во: 2.000

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