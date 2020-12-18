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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
поставка комплектующих для автоматизированных рабочих мест
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 15:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10
Почтовый адрес
299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10
Контактный телефон
+7 869 241-70-89
Факс
Адрес электронной почты
Julia.golubeva@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих для автоматизированных рабочих мест
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 00:00 GMT +318.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173580Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для автоматизированных рабочих мест
Начальная цена
30 350,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Севастополь Город, г. Севастополь, ул. Вокзальная, д. 10, 2 этажРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100% в течение 10 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ
Все закупки и тендеры КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ
Адрес местонахождения
299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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