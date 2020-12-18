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    Главная / Торги / поставка комплектующих для автоматизированных рабочих мест

    поставка комплектующих для автоматизированных рабочих мест

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173580Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173580

    Наименование закупки

    поставка комплектующих для автоматизированных рабочих мест

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 15:45

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА__приложение__1_Спецификация__приложение__2_Техническое_задание_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Крымский филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
    Все закупки и тендеры КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

    Юридический адрес

    299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10

    Почтовый адрес

    299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10

    Контактный телефон

    +7 869 241-70-89

    Факс

    Адрес электронной почты

    Julia.golubeva@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репина Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Севастополь Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для автоматизированных рабочих мест

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 00:00 GMT +318.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173580Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для автоматизированных рабочих мест

    Начальная цена

    30 350,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Севастополь Город, г. Севастополь, ул. Вокзальная, д. 10, 2 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 10 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ
    Все закупки и тендеры КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Модуль оперативной памяти"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Сетевой адаптер"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "кабель"

    Кол-во: 2.000

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