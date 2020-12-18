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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка ноутбуков для организации удаленных рабочих мест работникам ПФ «Томскгазгеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 14:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.mogileva@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Могилева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ноутбуков для организации удаленных рабочих мест работникам ПФ «Томскгазгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173578Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ноутбуков для организации удаленных рабочих мест работникам ПФ «Томскгазгеофизика»
Начальная цена
865 883,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новосибирская область, 630900, город Новосибирск, ПГТ Пашино, улица Подорожная, дом 92Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сроки поставки: 20 дней с момента подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 22.000
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