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    Главная / Торги / Поставка ноутбуков для организации удаленных рабочих мест работникам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Поставка ноутбуков для организации удаленных рабочих мест работникам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173578Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173578

    Наименование закупки

    Поставка ноутбуков для организации удаленных рабочих мест работникам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 14:32

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.rar

    ТЗ__отправка__01.06_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    a.mogileva@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Могилева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ноутбуков для организации удаленных рабочих мест работникам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173578Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ноутбуков для организации удаленных рабочих мест работникам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Начальная цена

    865 883,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, 630900, город Новосибирск, ПГТ Пашино, улица Подорожная, дом 92Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки: 20 дней с момента подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Lenovo V145-15AST 15.6ДЮЙМ 1920х1080 AMD A6 9225 2.6ГГц 4ГБ DDR4 AMD Radeon R4 128ГБ SSD WiFi, Bluetooth Windows 10 Pro 2.1КГ черный 81MT0017RU"

    Кол-во: 22.000

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