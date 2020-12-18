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    Главная / Торги / Поставка трусов одноразовых и прочего

    Поставка трусов одноразовых и прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173576Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173576

    Наименование закупки

    Поставка трусов одноразовых и прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 14:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трусов одноразовых и прочего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 10:00 GMT +318.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173576Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трусов одноразовых и прочего

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении двух дней с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная медицинская одноразовая нетканый материал трехслойная с носовым фиксатором голубая"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 2"

    "Бахилы ПНД синие 56х15х11ММ в кассете 200ШТ для Titan Optimus"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 3"

    "Бахилы Прочные 6Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Простыня одноразовая неламинированная Волга М нестерильная 1600х2000ММ спанбонд 35г/м2 голубой/ синий 5ШТ ООО НПП Волга Медикал Россия"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 5"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Clean+Safe EN4 нитрил S,M,L неопудренные текстурированные высокоэластичные с валиком"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 6"

    "Трусы бикини для депиляции мужские"

    Кол-во: 100.000

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