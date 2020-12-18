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    Главная / Торги / Поставка медицинских реагентов

    Поставка медицинских реагентов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173557Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173557

    Наименование закупки

    Поставка медицинских реагентов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 15:00

    Документация процедуры

    Договор.doc

    Копия_Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Спецификация.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-37-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    p-stepanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских реагентов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 10:00 GMT +318.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173557Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских реагентов

    Начальная цена

    875 493,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Шуртыгина, 15а, склад №1, заезд со стороны ул.СедоваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно п. 6.1 договора, стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов Аланиновая трансаминаза МФКХ ALTL/ALT IFCC для определения АЛТ 500 опр. 20764957322"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов Аспарагиновая трансаминаза МФКХ ASTL/AST IFCC для определения АСТ 500 опр. 20764949322"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Реагент Контроль гематологический 1Low-2Normal-1High 4х2МЛ CBC-3D R&D Systems США"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов Glucose HK GLUC3/Glucose HK 800 для анализатора для определения глюкозы гексокиназный метод 800 определений 04404483190"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов Депротеинизатор Cellclean для анализаторов KX-21N/XT-4000i/XS-800i/XS-1000i 50МЛ 83401621"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов Roche Creatinine Jaffe Gen.2 для определения креатинина Яффе 700 опр. 04810716190"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов Roche Ureal для анализатора для определения мочевины 500 тестов 04460715190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов Roche для количественного определения общего билирубина BIL-T Gen.3 250 определений 05795397190"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Реагент NaOH-D cell wash solution 1 (base wash Detergent 1) раствор для аппарата Cobas c311 1800МЛ 04880285190 Roche"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Реагент лизирующий Stromatolyser-4DL для Sysmex КХ21N,Sysmex XN-2000 5000МЛ 98417615 Sysmex"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Реагент лизирующий Stromatolyser-FB FBA-200A для анализаторов серии Sysmex XT 5000МЛ 94404613 Sysmex"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Реагент лизирующий Sulfolyser SLS-220A для анализатора ХТ-4000i 5000МЛ 90411414"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Тест-полоска для анализа мочи на приборах типа Мидитрон Combur 10 Test M 100ШТ 11379208077 Roche"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов Дилюент универсальный Cellpack для анализатора гематологического 20000МЛ 83400116"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 15"

    "Реагент Stromatolyser-4DS 3х42МЛ 98417216 Sysmex Япония"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов Cholesterol для анализатора для определения холестерина 400 определений 03039773190"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Реагент Экотергент cobas c 501/502 для анализаторов Roche 12х59МЛ 06544410190"

    Кол-во: 2.000

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