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    Главная / Торги / Поставка материалов для ГТЭС Чаяндиская

    Поставка материалов для ГТЭС Чаяндиская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173556Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    173556

    Наименование закупки

    Поставка материалов для ГТЭС Чаяндиская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 14:44

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 34-16-44

    Адрес электронной почты

    Kravchenko.NNi@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Наталия Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для ГТЭС Чаяндиская

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.01.2021 13:00 GMT +311.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173556Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 13:00 GMT +311.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173556Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка материалов для ГТЭС Чаяндиская

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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