Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 162245

    162245

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173553Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173553

    Наименование закупки

    162245

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 13:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061

    Контактный телефон

    +7 921 334-30-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.solovieva@gazpromcapital.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    162245

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 13:00 GMT +318.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173553Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    162245

    Начальная цена

    40 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Большой Сампсониевский пр., 28, к.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF744Cdw"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
    Ценовой запрос № 264231
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта оргтехники (участниками закупки могут быть только субъекты МСП).
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта...
    264231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    614 427
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 263402
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в...
    263402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262544
    2022 Поставка картриджей
    2022 Поставка картриджей
    262544
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 262796
    Расходные материалы к офисной технике
    Расходные материалы к офисной технике
    262796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 76572
    Многофунциональные устройства формата А3
    Многофунциональные устройства формата А3
    76572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 10:30(GMT+03:00)
    446 102
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 77053
    Закупка оргтехники.
    Закупка оргтехники.
    77053
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    453 311
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Ценовой запрос № 77657
    Поставка запасных частей для оргтехники
    Поставка запасных частей для оргтехники
    77657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    44 263
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77759
    Закупка расходных материалов
    Закупка расходных материалов
    77759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    516 715
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить