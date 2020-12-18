www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
162245
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 13:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061
Контактный телефон
+7 921 334-30-16
Факс
Адрес электронной почты
d.solovieva@gazpromcapital.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьева Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
162245
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 13:00 GMT +318.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173553Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
162245
Начальная цена
40 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Большой Сампсониевский пр., 28, к.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061
Кол-во: 1.000
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