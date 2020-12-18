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    Главная / Торги / Поставка пластин стальных для нужд Камчатского ЛПУМГ для объектов КР в 2020 - 2021 годах

    Поставка пластин стальных для нужд Камчатского ЛПУМГ для объектов КР в 2020 - 2021 годах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173552Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173552

    Наименование закупки

    Поставка пластин стальных для нужд Камчатского ЛПУМГ для объектов КР в 2020 - 2021 годах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 12:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    d.pomytkin@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Помыткин Денис Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пластин стальных для нужд Камчатского ЛПУМГ для объектов КР в 2020 - 2021 годах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 10:00 GMT +318.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173552Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пластин стальных для нужд Камчатского ЛПУМГ для объектов КР в 2020 - 2021 годах

    Начальная цена

    767 195,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, Камчатское ЛПУМГ, 683023 Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 30 рабочих дней с даты получения Продукции на складе Поставщика, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязана доставить продукцию на склад грузополучателя - Камчатское ЛПУМГ, 683023 Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 63.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина стальная косынка 200х160х10ММ Ст3сп ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 256.000

    "Позиция 2"

    "Пластина стальная косынка 360х360х10ММ Ст3сп ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Квадрат стальной 600х600х20ММ Ст3сп ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 4"

    "Квадрат стальной 900х900х20ММ Ст3сп ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 20.000

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