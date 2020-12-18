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Наименование закупки
Поставка пластин стальных для нужд Камчатского ЛПУМГ для объектов КР в 2020 - 2021 годах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 12:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-37-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
d.pomytkin@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Помыткин Денис Аркадьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пластин стальных для нужд Камчатского ЛПУМГ для объектов КР в 2020 - 2021 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 10:00 GMT +318.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173552Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пластин стальных для нужд Камчатского ЛПУМГ для объектов КР в 2020 - 2021 годах
Начальная цена
767 195,44
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, Камчатское ЛПУМГ, 683023 Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 63Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 30 рабочих дней с даты получения Продукции на складе Поставщика, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязана доставить продукцию на склад грузополучателя - Камчатское ЛПУМГ, 683023 Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 63.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 256.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 64.000
Кол-во: 20.000
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