Поставка пластин стальных для нужд Камчатского ЛПУМГ для объектов КР в 2020 - 2021 годах

Условия договора

Условия оплаты и доставки

оплата в течение 30 рабочих дней с даты получения Продукции на складе Поставщика, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязана доставить продукцию на склад грузополучателя - Камчатское ЛПУМГ, 683023 Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 63.